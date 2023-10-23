الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات الرئاسة 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 06:35 مساءً - قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل من عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامه، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذى انتهي بعد المداولة الى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.