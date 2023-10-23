اليونيسيف: الأدوية والمستلزمات الطبية فى مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 06:36 مساءً - أعلن مركز الإعلام الإقليمي في يونيسيف ، أن الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفيات قطاع غزة على وشك النفاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأكد مركز الإعلام الإقليمي في يونيسيف، تواصل مستمر مع الهيئات الأممية والمنظمات المحلية لوقف إطلاق النار في غزة

وفى وقت سابق أكد الدكتور محمد أبو سليمة، مدير مستشفى الشفاء في غزة، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوضع كارثي بعدما قصف الطيران الإسرائيلي مناطق قريبة من 3 مستشفيات في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح الإثنين.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي قصف مواقع قريبة من مجمع الشفاء الطبي وسط مدينة غزة وبالقرب من مستشفى القدس غرب غزة وبالقرب من المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.

وأشار مدير مستشفى الشفاء في غزة، أن الوضع سيئ للغاية، ويعتبر هذا الأمر مجازر ترتكب بحق المدنيين، فهناك أكثر من 600 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء في أقل من 24 ساعة.