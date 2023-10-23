الصحة التركية: مستعدون لإرسال 10 سيارات إسعاف و20 طبيبا لدعم المنظومة الطبية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 07:36 مساءً - كشفت وزارة الصحة والسكان، استعداد وزارة الصحة التركية لإرسال 10 سيارات إسعاف مجهزة بوحدة رعاية مركزة، يمكن زيادة قوامها إلى 30 سيارة حال الاحتياج.

جاء ذلك خلال استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور سلامي كيلج، مساعد وزير الصحة التركي للعلاقات الصحة الخارجية، والدكتور إيراي شينار، مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة التركية، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل التعاون بين البلدين في إيصال الإغاثات الطبية لأهالي غزة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها، أنه يمكن تعزيز المنظومة الصحية بمحافظة شمال سيناء من خلال إرسال فريق مكون من 20 طبيبا تركيا من التخصصات الطبية المختلفة، في حال الاحتياج للعمل مع زملائهم المصريين.

وفي السياق ذاته، التقى وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، في غرفة أزمات وطوارئ وزارة الصحة بفريق من الأطباء الأتراك، الراغبين في المشاركة مع زملائهم المصريين، العمل في مستشفيات شمال سيناء اليوم.

ووجه وزير الصحة المصري لهم الشكر على رسالتهم النبيلة وغايتهم الإنسانية في مساعدة أهالي غزة المنكوبين وتقديم كل سبل الرعاية الصحية لهم، كما أطلعهم على خطة وزارة الصحة والسكان، لتقديم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة لمواطني غزة وعلى المستشفيات المشاركة في الخطة.

ومن جانبه، أعرب السفير صالح موتلوشون، سفير تركيا لدى جمهورية مصر العربية، عن سعادته بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء المصريين لإيصال المساعدات التركية إلى مواطني غزة، مشيرا إلى أن بلاده على أهبة الاستعداد لتقديم كل سبل الدعم لاستمرار إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، مثمنا الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن.