المنتخب الأولمبى يتلقى عرضاً جديداً لمواجهة البرازيل ودياً

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 07:37 مساءً - تلقى اتحاد الكرة عرضا جديدا لإقامة مباراة ودية بين منتخب مصر الأولمبي، بقيادة ميكالى، ونظيره البرازيلي استعدادا لأولمبياد باريس 2024، على أن يتحمل اتحاد الكرة تذاكر طيران وتكاليف إقامة المنتخب البرازيلي.

كان اتحاد الكرة تلقى عرضا لمواجهة البرازيل فى وقت سابق ولم تتم المفاوضات بنجاح، ما أدى لعدم إقامة المواجهة الودية بين المنتخبين الكبيرين.

ويعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي، بقيادة روجيرو ميكالي، اجتماعًا للتجهيز لمعسكر شهر نوفمبر المقبل فى إطار التجهيز لاوليمبياد باريس 2024.

ويحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي مع محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على الفريق حسم الوديات التى سيخوضها المنتخب فى نوفمبر.

ودخل اتحاد الكرة فى مفاوضات مع عدة منتخبات للتجهيز لخوض وديتين للمنتخب الأوليمبي في معسكر نوفمبر في الفترة من 13 إلى 21 ، وينتظر اتحاد الكرة حسم الوديتين من أجل تحديد مكان المعسكر.