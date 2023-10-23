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جيش الاحتلال الإسرائيلى يجدد قصف محيط مستشفى القدس فى غزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 07:37 مساءً - كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غاراته الجوية على محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

 

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع المجازر في فلسطين، إذ استهدفت طائراتها مستشفى العربي (المعمداني) الإثنين الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

 

وأسفرت الغارة الجوية على مستشفى المعمداني، عن قتل وإصابة مئات الفلسطينيين، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في أجزاء من المستشفى، وتدمير جزء كبير منه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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