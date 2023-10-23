جيش الاحتلال الإسرائيلى يجدد قصف محيط مستشفى القدس فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 07:37 مساءً - كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غاراته الجوية على محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع المجازر في فلسطين، إذ استهدفت طائراتها مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الإثنين الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

وأسفرت الغارة الجوية على مستشفى المعمداني، عن قتل وإصابة مئات الفلسطينيين، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في أجزاء من المستشفى، وتدمير جزء كبير منه.