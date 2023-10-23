جاهزية عبد المنعم وربيعة ومتولى لتدعيم دفاع الاهلى أمام سيمبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 07:37 مساءً - تأكد جاهزية الثلاثى محمد عبد المنعم ورامى ربيعة ومحمود متولى لاعبو الأهلى لمباراة سيمبا التنزانى، المقرر لها الخامسة مساء غد، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى إياب ربع نهائى دوري السوبر الأفريقى.

وشارك رامى ربيعة فى مباراة الذهاب أمام سيمبا قبل أن يشتكى من كدمة بسيطة وتعافى منها ليصبح جاهزاً للمباراة، فيما غاب محمد عبد المنعم عن مباراة الذهاب بسبب شكواه من كدمة تعرض لها فى مباراة منتخب مصر أمام الجزائر قبل أن يتماثل اللاعب للشفاء ويشارك فى مران الأهلى أمس.

وشارك محمود متولى فى مران الأهلى بعد غيابه منذ انطلاق الموسم بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية، ليؤكد جاهزيته للمباراة.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى.

وسجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.