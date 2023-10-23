نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرارات جديدة من لجنة القيد بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هشام يونس رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، بعض القرارات الجديدة التي اتخذتها لجنة القيد بالنقابة خلال اجتماعها اليوم الإثنين، والتي تضمّنت تفعيل لائحة النقابة التي تنص على عقد لجنتين للقيد في العام؛ حيث إن اللجنة عقدت واحدة خلال يناير الماضي، والثانية التي أعلن فتح باب التقديم لها في ٢٣ أكتوبر الجاري.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن التقديم للجنة سيكون مفتوحًا للصحف المعتمدة في النقابة، على أن تُهد اللجنة تقريرًا بالأعداد المُتاح قبولها، وسيتم عرضها على مجلس النقابة لاعتمادها.