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"قيد الصحفيين" تعقد اجتماعًا للاتفاق حول آليات الدورات التدريبية للزملاء

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أحمد جودة - القاهرة - قال هشام يونس رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، إن لجنة القيد اجتمعت خلال اليوم الاثنين، وقررت عدة قرارات تتعلق بلجنة تحت التمرين والمشتغلين.

وقال إن القرارات تمثلت في:
- قررنا تأجيل استلام الأرشيف الخاص بالصحفيين المتقدمين للجنة التمرين لحين إعلان الأسماء أو عند طلبها، حتى يتم إعداد مكان يتسع لجميع الأرشيف بطريقة منظمة.
- الصحف التي يتم القبول منها لأول مرة، طلبت اللجنة من وكيل النقابة للتسويات تقارير حول موقف الشكاوى التي حولها للمجلس أو التي تلقاها النقيب مباشرة.
- قررت اللجنة ان من حصل على قرارات من لجنة القيد الاستئتنافي وتم تاجيل قبوله سيتاح له التقدم لاول لجنة بشرط الحصول على الدورات المقررة للجنة تحت التمرين.
- فتح باب النقل لجدول المشتغلين من ١٤ نوفمبر حتى ٢١ نوفمبر.
- اللجنة تعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل مع وكيل النقابة للتدريب، للاتفاق حول آليات الدورات التدريبية المؤهلة للقيد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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