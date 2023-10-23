نائب محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري بالعياط (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن اليوم الأعمال والتجهيزات النهائية لمشروع السوق الحضاري الجديد بمدينة العياط، في أطار تنفيذ رؤية الدولة للقضاء علي الأسواق العشوائية وظاهرة الباعة الجائلين من خلال أنشاء أسواق حضارية.

وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف علي الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل علي تذليل اية معوقات.

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن المشروع يضم أنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء علي أزمة الباعة الجائلين وتوفير بديل حضاري لهم مراعاة لظروفهم الأجتماعية.

كما أكد الشهابي علي الشركة المنفذة بسرعة الأنتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية للمشروع لبدء تشغيل السوق خلال الفترة القادمة

كما تفقد النائب أعمال الخطة الأستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة العياط.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال وضع طبقة السن بشارعي سعد زغلول والصفتي بمدينة العياط، وذلك تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال الرصف.

مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته محمود عبد الحليم مدينة

رئيس مركز العياط، والمهندسة هويدا خالد عباس، مدير مديرية الأسكان والمرافق، ومسؤولي مديرية الطرق وشركة مياه الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.

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