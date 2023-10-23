سفير الكويت: الجسر الجوي الكويتي لإغاثة غزة يستمر 5 أيام

أحمد جودة - القاهرة - مشيدا بدور السلطات المصرية:

وجه سفير دولة الكويت بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم صقر الغانم، الشكر للسلطات المصرية التي وفرت كل السبل والتسهيلات لإيصال المساعدات الكويتية التي وصلت صباح اليوم مطار العريش إلى المحتاجين في غزة، مثمنا جهود القيادة الداعمة للقضية الفلسطينية ومؤكدا أن نصرة مصر لشقيقاتها من الدول العربية مستمدة من مواقف عروبية أصيلة.

وأوضح الغانم أن المساعدات الكويتية ستصل تباعا عبر جسر جوي على مدى خمسة أيام مساهمة من الكويت في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لم يتوقف منذ أكثر من أسبوعين.

وقال في تصريحات لدى استقباله طائرة المساعدات الكويتية إن تقديم هذه المساعدات للشعب الفلسطيني يأتي تنفيذا للأمر الكريم من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد وبتوجيهات مباشرة من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد، موضحا أن الشحنة تشمل مواد إغاثة ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف بالتعاون مع القوة الجوية ووزارة الصحة والهلال الأحمر والجمعية الكويتية للإغاثة بالإضافة إلى جمعيات ومؤسسات خيرية وإنسانية في دولة الكويت.

وأضاف أن المبادرة بتقديم مساعدات إغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تأتي انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة للتخفيف عنهم من آثار العدوان الاسرائيلي، مشيرا إلى أن المسؤولية الإنسانية تحتم علينا وعلى المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب الأشقاء في غزة.

فرق المساعدات الكويتية