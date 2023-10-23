ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة والضفة لـ5182 شهيدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:34 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 5182 شهيدا، (5087 في قطاع غزة) و17101 مصاباً (15273في قطاع غزة).

وفي الضفة الغربية، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 95 شهيدا، بارتقاء الشهيدين محمود سيف نخلة، ومحمد عليان، برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله، وارتفع عدد الجرحى إلى 1828.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70%، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال من الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة والضفة الغربية 1903 أطفال، فيما وصل عدد الشهيدات إلى 1024 سيدة، وعدد الشهداء من المسنين إلى 187.

في سياق منفصل، كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غاراته الجوية على محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.