تيار الاستقلال الفلسطينى: مصر السند وقلب فلسطين النابض

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 09:32 مساءً - أكد اللواء الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى، أن الوضع يزداد كل يوم سوءا، ومازال العدوان يتواصل فى جرائمه بطريقة تفوق الوصف، ويستمر الحصار المشدد على قطاع غزة للعام الثالث والعشرين على التوالى منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية التى بدأت فى شهر إيلول عام 2000.

وأضاف محمد أبو سمرة، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن رئيس الوزراء الصهيونى نتنياهو هو هتلر العصر، والأوضاع فى غزة كارثة إنسانية بمعنى الكلمة، وما يحدث للشعل الفلسطينى عبارة عن نكبة كبرى.

وأكد محمد أبو سمرة، أن كل ما يقوم به العدو الصهيونى فهى جرائم حرب، وما يفعله خلال هذا العدوان هو إبادة وتطهير عرقى وعنصرى بصمت من العالم أجمع، فمنهم من هو صامت ومنهم من هو شريك، موضحا أن من يقوم بهذه الإبادة هو الرئيس الأمريكى جو بايدن، فالقنابل الأمريكية لا تقتل المواطن الفلسطينى فقط، ولكن تقتل كل مقومات الحياة.

وأوضح محمد أبو سمرة، نحن ننظر لكافة الجهود التى تقوم بها مصر الشقيقة الكبرى، والتى نعتز بها ونقدرها ونحترمها وسندنا وجدارنا وقلبنا النابض والحب والحياة والأمل، والكبيرة والعظيمة والتى نعتبرها بالفعل عمقنا القومى والإنسانى والذى لم يتخل عنا يوما، وكل التحية والتقدير لكل الجهود التى يبذلها الرئيس السيسى والقيادة المصرية والشعب المصرى العظيم والبطل ضد أى عملية تطهير عرقى أو تهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد محمد أبو سمرة أن ما قاله الرئيس السيسى على العلن بأن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية موقف يسجل له فى التاريخ فى صفحاته البيضاء والناصعة.