محافظ شمال سيناء يستقيل السفير التركي بالقاهرة بمرافقة 25 طبيبا تركياً وصلوا للمشاركة في علاج مصابين غزة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:33 مساءً -

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،علي أن سيناء هي خط الدفاع الاول عن مصر عبر العصور المختلفه.

واضاف المحافظ خلال استقباله السفير التركي بالقاهرة صالح متلو شين ،والوفد الطبي المرافق له خلال زيارته الى محافظه شمال سيناء، انه سيكون هناك تعاون بين الجانب المصري والجانب التركي فيما يخص استقبال وعلاج الجرحى الفلسطينيين.

بدوره أكد الدكتور طارق شوكه وكيل وزاره الصحه في محافظه شمال سيناء على استعداد مستشفيات شمال سيناء لاستقبال الجرحى الفلسطينيين،لافتا الى تجهيز خيمه فرز طبي في معبر رفح البري لاستقبال الجرحى وتحويل الحالات الى مختلف المستشفيات في المحافظه ومحافظات الجوار طبقا لدرجه الاصابه.

أضاف شوكه انه سيتم نقل المصابين الفلسطينيين عن طريق 150 سياره الاسعاف تتمركز في مختلف مناطق المحافظه، لافتا الى ان طاقه مستشفيات المحافظة تبلغ ٣٠٠ سرير ، وتم تدعيم المستشفيات بطاقم اطباء من مختلف التخصصات الطبية من وزاره الصحه والجامعات المصرية.

جانبه اكد السفير التركي في القاهره على الروابط القويه بين الشعبين التركي والمصري ،مشيرا الى التواصل بين الرئيسين المصري والتركي بشان الحرب على غزة.

لفت الى ان زيارته الى محافظه شمال سيناء لاستقبال المساعدات التركيه والتنسيق بين الجانب المصري والتركي لصالح دعم قطاع غزة طبيا،في ظل ما نراه من مشاهد متلفزه ما يعد دافعاً قويا للتدخل الطبي من الجانب التركي.

وقال السفير التركي أننا نثق في مساعدة مصر لنا في هذا الشأن،حيث أننا نعلم قدرات مصر الطبية ،املين في تقاسم هذا الدور الكبير مع مصر.

أشار السفير التركي إلي جلب مستشفى ميداني على أعلى مستوى تجهيز ،لاستخدامه وقت الحرب و بعد الحرب ،لافتا الي التنسيق الكامل بين وزير الصحة التركي و نظيره المصري فيما يتعلق بالدعم الطبي للمصابين في قطاع غزه..

من ناحية أخرى تفقد الوفد التركي مستشفي العريش العام في حضور وكيل وزارة الصحة ومدير عام المستشفي.