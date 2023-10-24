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أحمد جودة - القاهرة - مباشر الآن.. موعد التوقيت الشتوي رسميا في مصر

تكثر عمليات البحث عن موعد التوقيت الشتوي رسميا في مصر، وذلك بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، حيث بدأ العد التنازلي لتطبيق التوقيت الشتوي وإلغاء التوقيت الصيفي.

مباشر الآن.. موعد التوقيت الشتوي رسميا في مصر

مباشر الآن.. موعد التوقيت الشتوي رسميا في مصر

موعد التوقيت الشتوي 2023، سوف يكون الخميس المقبل، الموافق 26 أكتوبر الجاري، عند الساعة الثانية عشر صباحا، ليتم تأخير الساعة وتصبح الحادية عشر مساءًا.

تُعتبر الساعة القانونية في مصر مسبقة بمقدار 60 دقيقة، حيث يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير في شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، بناءً على القانون.

أهمية التوقيت لشتوي

يستخدم التوقيت الشتوي خلال فصل الشتاء لتوفير الطاقة، عن طريق تقليل استخدام وسائل التدفئة وتوفير الكهرباء.

خلال فصل الشتاء لتوفير الطاقة، عن طريق تقليل استخدام وسائل التدفئة وتوفير الكهرباء. ينعكس إيجابيًا على الطاقة الإنتاجية وطاقة الطلاب الاستيعابية خلال وقت الدراسة.

يجنب المواطنين حوادث المرور.

يعمل على نشاط المخ أثناء الاستيقاظ.

مواعيد فتح المحلات في التوقيت الشتوي

مباشر الآن.. موعد التوقيت الشتوي رسميا في مصر

تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على نشر مواعيد فتح المحلات في التوقيت الشتوي، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة.

تبدأ مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، على أن تُغلق الساعة 12 منتصف الليل،

تتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

مواعيد عمل الورش خلال التوقيت الشتوي

تعمل جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، في العمل بداية من الساعة 8 صباحا وتغلق الساعة 6 مساء خلال فصل الشتاء، ماعدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذلك الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة.

يستثنى من قرار تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال في الشتاء، محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك وفقًا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية.