نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود مسلم: مصر تقود عملية التهدئة والسلام بشكل منفرد وكامل في المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر تقود عملية التهدئة والسلام بشكل منفرد وكامل في المنطقة، بما تملكه من قرارات مؤثرة لأسباب كثير، منها تاريخية وسياسية، فضلا عن جغرافية بوجود المعبر على أراضيها، مؤكدا أن ذكاء القيادة السياسية منذ اليوم الأول، ربط خروج المحتجزين بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفت «مسلم» في مكالمة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أنه من غير المعقول، أن ينفعل العالم لبعض الأجانب للعودة إلى دولهم - وهذا أمر مشروع - لكن ليس من المعقول أن يكون كل همهم ذلك، ولا أحد يعمل أي اعتبار للضحايا أو المآسي الإنسانية الموجودة في غزة.

وأوضح أن مصر ربطت هذه الخطوة بدخول المساعدات، وعندما دخل منها 50 شاحنة بالفعل، كان من الطبيعي أن تتدخل لضمان خروج المحتجزين إلى دولهم، وهي عملية شاقة، لأنها تستغرق مباحثات مع الجانبين بضمان أمريكي.