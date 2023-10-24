حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاربعاء 25-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: من اصعب الايام كسوف الشمس والقمر الجديد في معاكسة برجك من المستحسن أن تعتذر لو أخطأت وان تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصاً أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج من ذلك ولا تصعد الخلافات كن هادىء بعيدا عن القلق.

عاطفياً: عليك أن تقضي وقتاً أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت الذي واجهتما خلاله ظروفاً صعبة.

صحياً: قد تمر بأوقات متأزمة وعصيبة لكنها لن ترتد سلباً على وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: تاثيرات القمر الجديد والكسوف في البيت السادس في بيت الصحة والعمل يحملان أجواء غير مناسبة حولك وتوتر حاول أن تهدأ ولا تتهور في قراراتك حاول أن تكثف جهودك بالأمور الأساسية.

عاطفياً: التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قراراً بالانفصال عنه.

صحياً: قد تضطر أحياناً إلى الإفراط في تناول المأكولات غير الصحية، لكن عليك الانتباه إلى النتائج.

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: تمتلك جاذبية سحراً خاصاً وسهولة بالتواصل والتعبير والقدرة الغير الاعتيادية للوصول الى ما تريد ما يجعلك تعقد صفقات وصداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها.

عاطفياً: لا تكن متعدد العلاقات و ابحث عن الاستقرار. عليك ان تنتبه اكثر الى طريقة تعاملك مع من تحب.

صحياً: حاول أن تبقي روزنامة أيامك ملأى بالمواعيد الرياضية المفيدة.

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: تشعر بعدم الارتياح تحت تاثيرات كسوف الشمس من الميزان المواجه لبرجك الذي يتحدث عن قلق كآبة حاول تصحيح الاخطاء ولا تكن متسلطاً في قراراتك تجاه الزملاء، ولا سيما أن بعضهم بدأ يتذمر من تصرفاتك غير المبررة.

عاطفياً: عليك ان تمنح الشريك المزيد من الوقت لشرح موقفه من كل الأمور العالقة، وهذا يسهل كثيراً تخطي أي سوء تفاهم مستقبلي.

صحياً: الإكثار من شرب العصير الطبيعي مفيد، ولا سيما في هذا الجو الحار.

حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: يوم سعيد واعد ان تفاؤلك يجعلك تتخطى كل المسائل المعقدة لتنهمك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز القسم الأكبر منه سريعاً، لكنك قادر على إنجاز المهمة على أكمل وجه.

عاطفياً: أجواء ممتازة مع الشريك خلال هذه الفترة، ولعل الصدق يساهم في خلق هذه الأجواء.

صحياً: انتعال الكعب العالي بكثرة يسبب آلاماً للظهر، يستحسن الاستعاضة عنه بكعب متوسط الارتفاع.

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: انت في المرحلة الافضل والاقوى كما ان تاثيرات كسوف الشمس كن البيت الثاني بيت الدعم وبيت المال يغذيان الثقة بالنفس مع احتمال ارباح كثيرة ماليا ما يجعلك تميل الى التبذير والمصاريف الزائدة فقط انتبه الى امورك المالية .

عاطفياً: تشعر بعواطف جميله تجاه شخص تعرفت اليه أخيراً. عليك ان تتخذ قراراً حاسماً بشأن علاقتك بمن تحب.

صحياً: إذا كانت صحتك بخير فأنت بخير، حاول أن تبقى كذلك باستمرار.

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: يتميّز هذا اليوم بكسوف الشمس الى جانب القمر الجديد في برجك الذي يحمل تغييرات كثيرة في مسيرتك المهنية بحيث تطوي صفحة وتبدأ صفحة جديدة واعدة بالارتياح والاطمئنان كما يحمل لك هذا اليوم لقاء مهمّ وانفراج على صعيد العلاقات العامة والامتحانات والتواصل مع الآخرين.

عاطفياً: الغيرة لن تهدد مستقبلك مع الحبيب لأنك كثير الليونة في تعاملك معه.

صحياً: الصحة السليمة نعمة من الخالق، فلا تفرّط فيها.

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: تعتبر الاتعب اليوم تحت تاثيرات كسوف الشمس من الميزان الذي يعرقل الكثير من الأمور حاول ان تحصن نفسك بطاقات ايجابية لا تتهوّر كثيراً في اتخاذ القرارات المهمة، بل عليك أن تكون أكثر حذراً في تصرفاتك لضمان مستقبل أفضل.

عاطفياً: عليك أن تقوم بما يتوجب عليك تجاه الشريك، ولا سيما أن هناك بعض الحقوق المهدورة التي تزعجه.

صحياً: إذا كانت القراء تسبب لك آلاماً في الرأس، يستحسن عرض نفسك على طبيب.

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: حظوظ قوية مساعدات ابواب جديدة تفتح امامك تحت تاثيرات القمر الجديد من الميزان كما أن أجواء العمل الجيدة ضرورية، بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.

عاطفياً: تطورات كثيرة في العلاقة بينك وبينك الشريك وخصوصاً بعد الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.

صحياً: اختيار الأحذية الرياضية الطبية أمر مهم، واستشر أصحاب الاختصاص قبل اختيارها.

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: الجو العام متعب محبط تاثيرات كسوف الشمس تطالك بشكل مباشر بحيث يسبب لك ضغوط ايضافية كن حذر بكل ما يتعلق بعض الأمور التقنية التي قد تعيق تقدمك في العمل، لكن بالهدف وعدم التسرع تستطيع تخطي هذه المصاعب مهما بلغ حدّها.

عاطفياً: كثرة التأجيل في بتّ الأمور المصيرية تهدد علاقتك بالشريك، وتدفع إلى مزيد من التأزم.

صحياً: لا بأس من اختيار أنواع الخضروات المفيدة أكثر من غيرها في الحمية الغذائية.

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: يوم مهم جدا أن كسوف الشمس والقمر الجديد يسهلون عليك مشاريعك واعمالك الجديدة بحيث تطوي صفحة وتبدأ صفحة أفضل كل الأمور مسهلة هذا الامر يترك آثاراً إيجابية على أجواء العمل وعلى الاجواء الاجتماعية.

عاطفياً: حاول عدم الاستماع الى الإشاعات من المقرّبين، وخصوصاً أن بعضهم يحاول صبّ الزيت على النار.

صحياً: إحرص على استعمال الزيت النباتي الصحي، وتجنب مختلف أنواع السمنة ومشتقاتها.

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 25-10-2023

مهنياً: بالرغم من تاثيرات كسوف الشمس والقمر الجديد من الميزان الا ان ا لا مور لا تزال تشير بشكل إيجابي خاصة على صعيد القرارات المهمة التي قد تغير مجرى حياتك على نحو مفاجىء، لذا عليك أن تكون مستعداً لكل جديد في هذا الإطار وان تدقق في التفاصيل.

عاطفياً: كثرة مشاغلك تبعدك عن الشريك إلى حد كبير، وهذا قد أصبح مزعجاً له بسبب غيابك المتكرر وعليك إيجاد حلّ سريع.

صحياً: لا تتنازل عن قناعتك بأن الرياضة مفيدة للصحة، وانشرها بين من يخالفونك ذلك.