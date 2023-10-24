رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية السياحة والفنادق

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلية السياحة والفنادق، وعقد اجتماعا موسعا بالكلية بحضور الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأساتذتها.

وفي كلمته خلال الاجتماع أشار الدكتور السيد قنديل إلى أن كلية السياحة والفنادق من أفضل الكليات من حيث موقعها، وتخرج منها نخبة من القيادات الذين كان لهم دور بارز وفعال في خدمة الجامعة والمجتمع ووطنهم.

وأكد على أن كلية السياحة من الكليات المهمة التي تؤكد رؤية وهوية الجامعة بأنها جامعة تكنولوجية تطبيقية فنية ذات تخصصات متفردة، وتؤكد كذلك على رؤية الدولة بوجود تخصصات تخدم المجتمع.

كما شدد رئيس جامعة حلوان خلال الاجتماع على ضرورة دعم القسم العلمي في العملية التعليمية، وحث على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة المعوقات معا، مؤكدا ان الجامعة فى احتياج كبير لخبرات أساتذة كلية السياحة والفنادق ولجميع أساتذة كليات الجامعة بشكل أساسى.

وخلال الاجتماع نقل الدكتور السيد قنديل بعض ملاحظات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أثناء اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، حيث أكد على ضرورة تسويق الجامعات ونسعى إلي أن يقوم مركز التسويق بهذا الدور الكبير، وكذلك أكد على دعم المبدعين والمبتكرين، ودعم الأفكار وتبينها، وكذلك تحدث عن التخصصات ذات الأعداد الكبيرة ودور الجامعة في توفير فرص عمل لخريجى هذهً التخصصات، لذا سعت الجامعة إلى الاعتماد على التعليم الهجين فى التخصصات النظرية، كما أوضح ضرورة التركيز على التخصصات التي يحتاجها المجتمع مثل التخصصات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس الجامعة أن دور الجامعة هو عمل دراسة لكل تخصص جديد وعمل دراسات لمعرفة الوضع الحالي ومخطط للوضع القادم، وحث على ضرورة الاهتمام بالشركات الدولية الحقيقة.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور السيد قنديل إلي أنه لا بد من استغلال موارد الجامعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أننا نسعى لتحقيق الاستغلال والتشغيل الأمثل لوحدات الكليات، ووجه بضرورة إشراف كلية السياحة على المنشآت الغذائية بجامعة حلوان، حيث تم البدء بالإشراف على بعض المنشأت الغذائية بجامعة حلوان الأهلية، كبداية للتعميم على الجامعة ككل والاستفادة من خبرات أساتذة وطلاب الكلية، لكى نصل فى النهاية لعمل براند بإسم جامعة حلوان فى سوق العمل.

وأشاد رئيس الجامعة بنجاح البرامج التعليمية التي تربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي اثناء الدراسة مثل برنامج ادارة وتشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي وبرنامج إدارة وتشغيل الفنادق (ماريوت) بكلية السياحة والفنادق، حيث أن جودة الخريج ترتبط بجودة العملية التعليمية، وهدفنا تخريج طالب ذو كفاءة عالية.

وتطرق الدكتور قنديل فى حديثه إلى الكتاب الالكتروني، وعمل منصة وتحرص الجامعة على إدخال برامج الاقتباس للمنصة ونسعى ليتم ربطها ببنك المعرفة، كما تحدث عن التحصيل الالكتروني والشراكة مع شركة E-Finance، ونسعى لعمل كارنيه للطالب الجامعى شامل جميع الخدمات وابلكيشن مفعل للطالب لعمل جامعة متكاملة فى العالم الافتراضى.

كما تحدث رئيس جامعة حلوان عن دور الجامعة فى مضاعفة دعم صندوق أعضاء هيئة التدريس، وحث على ضرورة استدامة التعليم، من تعظيم موارد الكلية والجامعة من خلال برامج جديدة تجذب الطلاب المصريين والوافدين، والتركيز على التخصصات التي يحتاجها المجتمع.

هذا ورافق رئيس الجامعة خلال تفقد الكلية الأستاذ محمد ناصر امين عام الجامعة والأستاذ هشام رفعت، الدكتورة مها عبد الرحيم، الأستاذة فريدة محمد الأمناء المساعدين بالجامعة، الأستاذ طارق على مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

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