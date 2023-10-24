انت الأن تتابع خبر بالأسماء .. قطع المياه عن أكثر من 10 أماكن في محافظة المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنوفية في بيان لها اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023، خريطة قطع المياه عن بعض الأماكن التي تقع في المحافظة،

ونشرت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية بيان، على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث أنه ضم كافة المعلومات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، .ونشرت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية بيان، على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث أنه ضم كافة المعلومات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، .

قطع المياه

[صنبور فيه قطع الماء]

قطع المياه

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية أن قطع المياه لمدة 4 ساعات متواصلة في تمام الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا من اليوم نفسه

سبب قطع المياه في محافظة المنوفية

[صنبور مياه]

قطع المياه

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة سوهاج أن سبب قطع المياه يتمثل في جدول الصيانة الدوري الذي تنتهجه الشركة للمناطق التابعة لها شهريا لصيانة المروقات وغسيل الخزانات وتطهير محطات المياه.

أماكن قطع المياه في محافظة المنوفية

وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي مركز شبين الكوم قطع المياه بقريتي ميت ألف والمصيلحة ومركز الباجور قطع المياه بقري كوم الضبع والسريجة وكفر مستجد وفيشا الصغرى وبهتاى ومناوهلة ومركز تلا قطع المياه بقرى كفر الشرفا وكمشيش وزرقان وكفر ربيع و مركز بركة السبع، قطع المياه بقري كفر نفزة وكفر عليم وكفر هلال وطوخ طنيشا ومركز منوف، قطع المياه بقرى الحامول والكوم الأخضر وسنجرج ومنشاة سلطان ومركز أشمون، قطع المياه بقرى البرانية وشعشاع وكفر السيد وطهواى وسبك الأحد وشطنوف وطليا و مركز قويسنا قطع المياه بقرى بنى غربان وميت سراج وكفر ميت العيسى وميت بره وطه شبرا وبيجرم ومركز الشهداء قطع المياه بقرى كفر الجلايطة وكفر عثمان

طلب عاجل

توجهت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة المنوفية بطلب عاجل جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.