انت الأن تتابع خبر غداً .. قطع المياه عن عدد من الأماكن في محافظة سوهاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد عدد من الشوارع في محافظة سوهاج قطع المياه غداً الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2023 ، نتيجة ما يتم القيام به من أعمال من شركة المياه والصرف الصحي خلال الفترة الحالية.وقامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج بإصدار بيان لها في الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء 24 من شهر أكتوبر الجاري على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، والذي كشفت خلاله عن التفاصيل الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية.

قطع المياه :

[مياه تخرج من الصنبور في كوب]

قطع المياه

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج أن قطع المياه سوف يحدث لمدة 3 ساعات متواصلة بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم، بداية من غداً الأربعاء وعلى أن يحدث ذلك الأمر بعد غداً الخميس

سبب قطع المياه في محافظة سوهاج :

[قطع المياه]

قطع المياه

وأضافت شركة مياه سوهاج أن سبب قطع المياه يتمثل في إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطة مياه المنشأة المرشحة السطحية في إطار الخطة التي تضعها الشركة لتقديم خدمة أفضل للمواطنين

أماكن قطع المياه في محافظة سوهاج :

وأوضحت شركة مياه سوهاج أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي الأدوار العليا بمركز ومدينة المنشأة في سوهاج

طلب عاجل :

وتوجهت شركة مياه سوهاج بطلب عاجل في بيانها اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري من المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.