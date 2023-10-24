أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، فيما يكون الطقس لطيف الحرارة في أول ساعات الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

تنتشر شبورة مائية في أول ساعات الصباح تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحر ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء

القاهرة 31 22

6 أكتوبر 32 21

بنهـــا 31 22

دمنهور 30 21

وادي النطرون 32 21

كفر الشيخ 30 21

المنصورة 31 21

الزقازيق 32 22

شبين الكوم 31 21

طنطا 30 21

دمياط 30 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 20

السويس 32 20

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 31 21

نخل 30 14

كاترين 28 12

الطور 28 20

طابا 28 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 29 20

مطروح 27 18

السلوم 26 15

سيوة 29 16

رأس غارب 32 21

الغردقة 33 23

سفاجا 33 22

مرسى علم 33 22

شلاتين 33 24

حلايب 31 24

أبورماد 32 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 20

بني سويف 31 19

المنيا 32 17

أسيوط 32 19

سوهاج 33 18

قنا 36 22

الأقصر 36 23

أسوان 37 24

الوادي الجديد 34 20

أبوسمبل 36 23