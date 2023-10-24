- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر
أخبار مصر
الثلاثاء 24/أكتوبر/2023 - 11:01 ص 10/24/2023 11:01:03 AM
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة البحرين اليوم الثلاثاء
حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
- القاهرة درجة الحرارة العظمى 31 درجة، الصغرى 22 درجة.
- الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 28 درجة، الصغرى 20 درجة.
- مطروح درجة الحرارة العظمى 27 درجة، الصغرى 18 درجة.
- سوهاج درجة الحرارة العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.
- قنا درجة الحرارة العظمى 36 درجة، الصغرى 22 درجة.
- أسوان درجة الحرارة العظمى 37 درجة، الصغرى 24 درجة.
اقرأ أيضا
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023
حالة الطقس اليوم الاثنين 23-10-2023 في محافظة قنا
حالة الطقس غدا الأحد 22-10-2023 في مصر
حالة الطقس اليوم السبت 21 أكتوبر 2023