أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحرين اليوم الثلاثاء

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.25 إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

القاهرة درجة الحرارة العظمى 31 درجة، الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 28 درجة، الصغرى 20 درجة.

مطروح درجة الحرارة العظمى 27 درجة، الصغرى 18 درجة.

سوهاج درجة الحرارة العظمى 33 درجة، الصغرى 18 درجة.

قنا درجة الحرارة العظمى 36 درجة، الصغرى 22 درجة.

أسوان درجة الحرارة العظمى 37 درجة، الصغرى 24 درجة.