انت الأن تتابع خبر لمدة يومين .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة سوهاج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من الأماكن والشوارع في سوهاج من قطع الكهرباء اليوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر 2023 نتيجة الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.وأعلن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج في بيان لها اليوم الثلاثاء 24 من الشهر الميلادي الجاري على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في سوهاج

قطع الكهرباء

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة 8 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتي الخامسة مساءً، بسبب لمدة يومين الثلاثاء والأربعاء لوجود أعمال الصيانة، بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء طهطا، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في سوهاج

قطع الكهرباء

وكشفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي نجع مقلد وكوم بدر ونجع حسين علي ونزالي داوود ونجع العسيلي وكوم روى والشيخ رحومة ونجع قنديل بمركز طهطا

وتوجهت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج بطلب عاجل إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية