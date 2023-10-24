انت الأن تتابع خبر مفاجأة غير متوقعة بشأن حالة الطقس الساعات القادمة .. اتفرج ماذا تقول الأرصاد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، على مختلف محافظات جمهورية مصر العربية بعد حالة انخفاض درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية بسب فصل الخريف والذي سوف يتسبب في العديد من التغيرات في حالة الطقس.

حالة الطقس الساعات القادمةوأكدت الأرصاد في برنامج صباح الخير يا مصر المذاع القناة الفضائية المصرية اليوم الثلاثاء 24 من الشهر أكتوبر الجاري حول حالة الطقس الساعات القادمة سوف يسود بها أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، و جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى ساعات الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس بارد في ساعات الصباح الأولي

وأوضحت الأرصاد في النشرة الجوية أن هناك عدد من التقلبات في حالة الطقس الساعات القادمة اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 والتي تتمثل في هناك سقوط أمطار، بحدة من خفيفة على جنوب سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد و نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بالإضافة إلي شبورة مائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الرئيسية

الطقس اليوم في القاهرة الآن

وأوضخت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس اليوم في القاهرة الآن اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر الجاري وبيان درجات الحرارة وهي كما يلي:

1- محافظة القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 25درجة.

2- أما عن محافظة الإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة.

3- بالنسبة إلي مطروح فدرجة الحرارة العظمي المتوقعة 28 درجة والصغرى 22 درجة.

4- أما جنوب الصعيد بالتحديد محافظة سوهاج فالعظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة.

5- كذلك الأمر بالنسبة إلي قنا العظمى 38درجة والصغرى 26 درجة.

6- أسوان فدرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم هي 39 درجة والصغرى 27درجة.