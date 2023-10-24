وزارة العمل :” سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بشركات الدقهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 11:26 صباحاً - أعلنت وزارة العمل،عن إطلاق الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل،مبادرة "سلامتك تهمنا" بمديرية العمل بمحافظة الدقهلية ، وذلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمختلف المنشآت للحماية من مخاطر بيئة العمل وتوفير مناخ عمل آمن،بكلية العلوم جامعة المنصورة،بحضور ممثلي 30 شركة، و 100 عامل من العاملين بالجامعة وشركات ومصانع القطاع الخاص من انشطة وقطاعات مختلفة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، وتنفيذاً لتوجيهات الوزير حسن شحاتة بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل كافة المنشآت بقطاعات العمل المختلفة لحماية العمال والمنشآت وتوفير بيئة عمل آمنة تزيد من الإنتاجية وتوفر الحماية من المخاطر بأنواعها للحفاظ على العمال والممتلكات والمترددين ..

واوضح حسام طلبه مدير مديرية العمل بالدقهلية أنه القى كلمة خلال افتتاح المبادرة ثمن فيها جهود وزارة العمل فى تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للعامل المصري وتوفير بيئة عمل آمنة ، مقدماً الشكر والتقدير للجامعة لأستضافتها للفعاليات والشركات المشاركة بالمبادرة، وأشار إلي أن المبادرة تهدف لنشر ثقافة السلامة المهنية كمحور أساسي من محاور التنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وللحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت ، ومنوهاً إلى أنه تضمنت الفعاليات كلمات من المهندسة امل غانم مدير اداره السلامه بالدقهلية ، والمهندسة رشا السيد أحمد مدير اداره السلامة والصحة المهنية بجامعه المنصورة استعرضت خلالها كل منهم دور مبادرة سلامتك تهمنا في التوعيه ونشر ثقافه السلامة والصحة المهنية بين العاملين والطلاب ، كما قام بإلقاء المحاضرة الأولى في المباردة المهندس مدحت كامل من الاداره المركزية للسلامه والصحه المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة حول تصاريح العمل كما تطرق الى تعريف تصريح العمل والغرض من إصدار تصريح العمل ، وأهميه التصريح ، وأنواعه، وما هي الإجراءات المتبعه عند إصدار تصريح العمل ، كما قامت المهندسة رجاء حسين من الادارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة بالقاء المحاضرة الثانية والتى تناولت خلالها خطه الطواري والاخلاء وأهيمتها اهميه والغرض منها ، كما قامت بالقاء المحاضرة الثالثة المهندسة اسماء بدران مدير مكتب السلامة بميت غمر حول انواع المخاطر في بيئه العمل ، كما شارك فى الفعاليات الدكتور اسامة ابراهيم عميد كليه العلوم بجامعه المنصورة ، والدكتور محمد فتحي وكيل كليه العلوم ..