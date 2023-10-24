رئيس النواب يؤكد حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي الجبالي، حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتى المجالات، ودعم الاحتياجات التنموية في تنزانيا، خاصة في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية والتي تملك خبرات رائدة في هذه المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب مع رئيسة برلمان تنزانيا توليا أكسون، على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في أنجولا.

وثمن الجبالي، الزخم البرلماني الذي تشهده العلاقات المصرية - التنزانية، والذي يجسد الحرص الدائم على التنسيق والتشاور المستمر من منطلق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

كما ثمن عملية الانتهاء من الملء الأول لبحيرة سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية والذي ينفذه التحالف المصري لشركتي المقاولين العرب والسويدي إلكتريك، وما يمثله ذلك من دفعة مهمة للعملية التنموية في تنزانيا.

وأشار الجبالي، إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري - التنزاني كأحد أهم مجالات التعاون الثنائي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التشاور والتنسيق إزاء القضايا المشتركة في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكدا حرص مجلس النواب على تقديم الدعم للأشقاء في البرلمانات الإفريقية من خلال المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والذي ستستضيفه مصر.

من جانبها، أعربت رئيسة برلمان تنزانيا عن بالغ اعتزازها بهذا اللقاء، الذي يمثل امتدادا للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، مثمنة الدور الفاعل والرائد لمصر من أجل إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كما تطرقت إلى استضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي عن المجموعتين العربية والإفريقية، معربة عن ثقتها التامة في أن استضافة مصر لهذا المكتب الإقليمي ستكون عاملا مهما ونوعيا في تعزيز الجهود البرلمانية العربية والإفريقية والعمل البرلماني العربي - الإفريقي المشترك.