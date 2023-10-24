وزير التنمية المحلية يبحث مع قنصل عام فرنسا بالإسكندرية مجالات التعاون المشترك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية ، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وفرنسا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية في ظل العلاقات المتميزة بين فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص وزارة التنمية المحلية على تعميق مجالات التعاون والتنسيق المشترك مع الجانبين فيما يخص مجالات عمل الإدارة المحلية .

ومن جانبه أكد السفير محمد نهاض على أن مصر دولة محورية ومهمة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، مؤكداً دورها المهم في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي .

وأوضح قنصل عام فرنسا بالإسكندرية أن العلاقات بين مصر وفرنسا مميزة في كافة المستويات ، لافتاً إلى حرص الجانب الفرنسي على توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين على كافة الأصعدة .

وخلال اللقاء تم مناقشة العديد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالإدارة المحلية وبصفة خاصة نقل الخبرات والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية في ظل المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية في كافة المحافظات.