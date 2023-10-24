رئيس هيئة الدواء يشارك في النسخة الخامسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية في فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية ٢٠٢٣، الذي عقد تحت شعار "نحو سلاسل إمداد مستدامة لتعزيز الاقتصاد الدائري"، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ برعاية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، بهدف دعم سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية في المنطقة، وبحضور السيد بندر بن إبراهيم، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والدكتور هشام بن سعد الجضعي، رئيس هيئة الغذاء والدواء السعودي.

وعلى هامش المؤتمر، شهد رئيس هيئة الدواء المصرية، توقيع عدداً من بروتوكولات التعاون بين شركة مدينة فارما السعودية ومجموعة من الشركات المصرية، وذلك لدعم التبادل التجاري والتكامل المشترك بين البلدين، وتعزيز نفاذ المستحضرات المصرية إلى السوق السعودي.

وتتضمن البروتوكولات الموقعة، التعاون بين مدينة فارما السعودية، ومجموعة من الشركات المصرية، وهي شركة وادي النيل بنتا، جيبتو، فاركو للأدوية، الأندلس، روتابوجين، بيوميدل إيست، أورجانيكس، وماكيرز

وتم خلال المؤتمر عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بسلاسل الإمداد، مثل "أفضل الممارسات والحلول لبناء سلاسل التوريد المستدامة"، و"تعزيز التفكير التعاوني وتنمية القدرات"، و"التحديات المستقبلية في مجال سلاسل الإمداد وتمكين الحلول الشاملة".

كما شمل المؤتمر، تنظيم معرضاً متخصصاً بمشاركة نخبة من الشركات والهيئات والمنظمات الداخلية والدولية ومزودي الخدمات، علاوة على عقد ورش عمل وإطلاق مبادرات، كما تم الإعلان عن نتائج مسابقة تحدي سلاسل الإمداد "لوجيثون"، والتي تعد بمثابة حافز لكل المهتمين بقطاع سلاسل الإمداد عبر إنشاء أفضل الحلول للمشاكل الممكن أن تواجه اللوجستيين في واقع الحياة باستخدام برنامج المحاكاة.

تأتي مشاركة هيئة الدواء المصرية في المؤتمر، في ضوء حرصها على تعميق التعاون مع البلدان العربية، وبما ينعكس على تطوير قطاع الرعاية الصحية والدوائية العربي، خاصة أن مصر تخطو خطوات ثابتة وجادة بهذا القطاع.