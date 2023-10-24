الزناتي: غدًا الأربعاء احتفالية دينية لبعثة نقابة الصحفيين لأداء العمرة

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم لجنة الحج والعمرة بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، غدًا الأربعاء، احتفالية دينية، تقوم خلالها بتسليم تأشيرات العمرة لبعثة النقابة المتوجهة إلى الأراضي المقدسة.

صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة، ومقرر اللجنة، وأشار إلى أن لجنة الحج والعمرة ستستضيف في الاحتفالية الدكتور سالم عبدالجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق؛ لشرح مناسك العمرة للزملاء وذويهم المشاركين في الرحلة.

يُقام اللقاء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين.