التضامن تعلن استمرار انطلاق قطار حملة رحلة ”الألف كيلو متر” بمحافظات الصعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:30 مساءً - افتتاح عيادة الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم.. وتدريب الرائدات الاجتماعيات بالمحافظة لتوعية السيدات بإخطار وأعراض سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية

تحت رعاية السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واصل قطار حملة رحلة "الألف كيلو متر" الانطلاق بمحافظات الصعيد، حيث وصلت الحملة محطتها الثانية بمحافظات الصعيد، وهي محافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم.

وشهدت الرحلة حضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم ورجال الدين المسيحي والإسلامي.

وتستهدف الحملة ثلاث فعاليات، الأولى تتعلق بالتوعية، حيث يتم توعية وتدريب الرائدات الاجتماعيات بتلك المحافظات على تعزيز الوعي الطبي لديهن، وذلك بهدف التوعية بشكل سليم للسيدات في مختلف محافظات الصعيد، أما الشق الثاني من الرحلة فيتعلق بتدريب الطاقم الطبي الخاص بعيادات " الصحة الإنجابية والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم " التي تم تجهيزها في محافظات الحملة، حيث يتم تدريب الأطباء والتمريض على كيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة المختلفة واستخدام منظار عنق الرحم لضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، أما الشق الثالث من الحملة فيتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث سيتم عمل «فيمي هيلث بازار» في كل محافظة من المحافظات التي تجوب بها الحملة بهدف دعم السيدات المُنتجات وصغار المشاريع وذلك للترويج للمنتجات الخاصة بهم.

وشهدت محافظة المنيا تدريب عدد 1800 رائدة اجتماعية من رائدات وزارة التضامن الاجتماعي على توعية السيدات بإخطار وأعراض سرطان عنق الرحم وكيفية الوقاية منه وكذلك على الصحة الإنجابية، وقد تولي التدريب مجموعة أطباء من أعضاء مجلس إدارة جمعية سرطان عنق الرحم برئاسة الدكتور محمد العزب.

كما شهدت رحلة "الألف كيلو متر" بمحافظة المنيا افتتاح عيادة « اسبقي بخطوة» للحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم والصحة الإنجابية ومزودة بمنظار سرطان عنق الرحم للكشف بالمجان واستقبال السيدات، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لسرطان عنق الرحم، والذي يستهدف حماية ووقاية السيدات من إخطار سرطان عنق الرحم.

كما تم تنظيم ندوات لتوعية السيدات بالمحافظة بطرق الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم وكذلك الصحة الإنجابية، حيث شهدت الندوات مشاركة كبيرة من سيدات المحافظة وتفاعلًا كبيرًا من السيدات المشاركات.

وتعد محافظة المنيا المحطة الثالثة في رحلة "الألف كيلو متر" والتي قامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتدشينها من محافظة الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، حيث تهدف الرحلة توعية وتدريب وتمكين المرأة المصرية على المستوى الاقتصادي،وستجوب 9 محافظات، بدأت من الإسكندرية ثم انطلقت إلى محافظة بني سويف ومنها إلى المنيا ، ثم ستواصل جولاتها لبقية محافظات الصعيد على أن تختتم في القاهرة.

ومن المقرر أن تشهد الرحلة خلال جولاتها بالمحافظات افتتاح 50 عيادة في مختلف محافظات الحملة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية، والكشف المبكر على سرطان عنق الرحم ومتابعة الحمل.