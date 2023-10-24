الانتخابات الرئاسية.. البت فى تظلمات المرشحين المستبعدين الخميس القادم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:31 مساءً - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الخميس المقبل، للبت فى تظلمات المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بعد انتهاء فترة تلقي التظلمات في الخامسة من مساء اليوم، وفحصها والتي حددتها الهيئة بالجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية، على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل من المرشحين: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

كانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت فى تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التى حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت تقريرًا شاملًا على مجلس إدارة الهيئة الذى انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية 2024، والذي تضمن فتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر، على أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر بالداخل ايام 10 و11 و12 ديسمبر.

وحددت الهيئة يوم 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها في الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

وحددت الهيئة يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية، وتبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر.

وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج في اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.