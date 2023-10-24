مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 02:31 مساءً - استقبل مطار العريش اليوم الثلاثاء، طائرة مساعدات كويتية تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة، حسبما نقلت قناة إكسترا نيوز.

وكان السفير الفلسطينى فى القاهرة دياب اللوح، أكد أن الوضع الكارثى فى قطاع غزة ينذر بتداعيات خطيرة ليست فقط على الأمن والاستقرار في المنطقة ولكن العالم أجمع، مضيفا أن مصر وبالشراكة مع الأردن والأشقاء العرب يواصلون مساعيهم لحقن دماء الشعب الفلسطينى.