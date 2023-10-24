مركز الفلك بـ «البحوث الإسلامية» و الدراسات البـردية بعين شمس يعلنان انطلاق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن انطلاق المؤتمر الدولي الحادي عشر بالتعاون بين مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية ومــركـــــز الدراســــــات البـــردية والنـــقــوش بكلية الآثار جامعة عين شمس، بعنوان: « علوم الآثار والفلك في الحضارات الإنسانية» في الفترة من 11 إلى 12 فبراير القادم، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر، وبرئاسة د. نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، د. حسام طنطاوي عميد كلية الآثار.

وقال د. نظير عياد ، إن المؤتمر يأتي انطلاقًا من اهتمام الأزهر الشريف وجامعة عين شمس ممثلةً في كلية الآثار بالعلوم التطبيقية، جنبًا إلى جنبٍ بالعناية بالعلوم الشرعية، والاهتمام ببحث التكامل المعرفي بين العلوم والفنون المتنوعة، ولا سيما علوم الفلك وعلوم الآثار، ودورهما في إثراء الثقافات القديمة والحضارات، وأثر ذلك في الاكتشافات الحديثة.

أضاف الأمين العام أن المؤتمر يستهدف النهوض بعلوم الفلك والآثار من خلال بناء قاعدة بيانات توثق إسهامات العلماء في هذا المجال، إعلان مدينة القاهرة عاصمة ثقافية فلكية شاهدة على الحضارات، تعزيز الوعي بالتراث الفلكي وتاريخه وأثره في الحضارات الإنسانية، كما يستهدف تأصيل التكامل بين علم الفلك وعلم الآثار من خلال الدراسات البينية، تسليط الضوء على البحوث والدراسات التي تتمحور حول علوم الفلك في الحضارات الإنسانية، بيان أهمية دراسة علوم الفلك في الحضارات الإنسانية، ومنها: المصرية القديمة، والعراقية القديمة، واليونانية الرومانية، وحضارة شبه الجزيرة العربية، والفينيقية، وحضارة شمال أفريقيا، وختامًا بالحضارة الإسلامية، مع تسليط الضوء على علم الآثار الفلكي، بالإضافة إلى استعراض جهود الدولة في الحفاظ على الآثار المرتبطة بحركة الأجرام السماوية وتنمية السياحة الثقافية، وبيان ملامح النهضة العلمية لعلوم الهيئة والآلة في ظل الحضارة الإسلامية والعربية، بيان ثراء اللغة العربية في تسمية الأجرام السماوية، ترجمة المخطوطات العلمية الفلكية القديمة، بناء قاعدة بيانات تؤطر للنهوض بعلوم الفلك في مجال علوم الآثار.

فيما أوضح د. حسام طنطاوي عميد كلية الآثار بجامعة عين شمس، أن المؤتمر يناقش مجموعة من المحاور المهمة المحور الأول: قراءة الواقع الأثري والتراثي المتعلق بعلوم الفلك، أما المحور الثاني: الفلك وأثره في تكوين الأديان القديمة عبر الحضارات، والذي يضم مجموعة من النقاط المهمة من أبرزها: الفلك والدين عبر الحضارات القديمة، أثر الفلك في نمو الفكر الحضاري في حضارات العالم القديم، تاريخ علم التنجيم والفلك وحساب النجوم، حركة الأجرام السماوية ومقاصد الشريعة الإسلامية، فيما ينقش المحور الثالث: علوم الهيئة في الحضارة الإسلامية، التكامل المعرفي نحو الاقتصاد المستدام للمواقع الأثرية الفلكية.