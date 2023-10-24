التأمينات الاجتماعية: بدء صرف منحة المعاشات الاستثنائية الأسبوع المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن اعتبارا من الأسبوع المقبل أول شهر نوفمبر، على أن يتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر الجارى .

وعلى مدار السنوات الماضية تصدر ملف الحماية الاجتماعية اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته المستمرة للحكومة بتنفيذ العديد من القرارات لتصب فى صالح المواطن بصفة عامة والأسر الأولى بالرعاية بصفة خاصة، فخلال العام الجاري ارتفع الدعم النقدي للمستفيدين من "تكافل وكرامة" إلى 40% منهم 25% فى أبريل 2023 وأكتوبر 15%، حيث يستفيد من الدعم النقدي 22 مليون مواطن ، كما زادت المعاشات بشكل كبير على مدار السنوات الماضية