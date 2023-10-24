الحزب العربي الناصري: مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ 1948

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى إن مصر تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1984، وقدمت من أجل ذلك الغالي والنفيس.

وأوضح "أبو العلا" في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن القضية الفلسطينية علي رأس أولويات الدولة المصرية منذ عام 1948، وحظت باهتمام جميع الزعماء المصريين خاصة الزعيم جمال عبد الناصر الذي كان من أكثر الزعماء اهتماماً بها، حيث اعتبرها جزءاً من الأمن المصري، وليست مجرد قضية فلسطينية، لذا كان ينظر اليها وكأنها جزء من مصر".

وأضاف "أبو العلا"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعم القضية الفلسطينية على أعلي مستوى، واستطاع إجراء اتصالات قوية من أجل دخول المساعدات، مشيرا إلي أن عقد قمة "القاهرة – السلام" بحضور عدد من زعماء وقادة العالم من أجل القضية الفلسطينية، عكس دور مصر المحورى الهام فى المنطقة.