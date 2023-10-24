حنفى جبالى يؤكد حرص مجلس النواب على دعم الأشقاء فى البرلمانات الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري - التنزاني كأحد أهم مجالات التعاون الثنائي، خاصةً فيما يتعلق بتعزيز التشاور والتنسيق إزاء القضايا المُشتركة في المحافل الدولية والإقليمية، مؤكداً حرص مجلس النواب المصري على تقديم الدعم للأشقاء في البرلمانات الأفريقية من خلال المكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي والذي ستستضيفه مصر.

جاء ذلك خلال لقاء جبالى مع توليا أكسون رئيسة برلمان تنزانيا وذلك على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في أنجولا.

وثمن جبالي خلال اللقاء الزخم البرلماني الذي تشهده العلاقات المصرية - التنزانية، والذي يُجسد الحرص الدائم على التنسيق والتشاور المُستمر من مُنطلق العلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين مؤكدا حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع تنزانيا في شتى المجالات ودعم الاحتياجات التنموية في تنزانيا خاصة في قطاعات البُنية التحتية والكهرباء والصحة والزراعة من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية والتي تملك خبرات رائدة في هذه المجالات.

كما ثمن رئيس مجلس النواب عملية الانتهاء من الملء الأول لبحيرة سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية والذي يُنفذه التحالف المصري لشركتي المقاولين العرب والسويدي الكتريك وما يُمثله ذلك من دفعة مُهمة للعملية التنموية في تنزانيا.

من جانبها، أعربت توليا أكسون رئيسة برلمان تنزانيا عن بالغ اعتزازها بهذا اللقاء، والذي يُمثل امتداداً للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، مُثمنة الدور الفاعل والرائد لمصر من أجل إرساء السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما تطرقت رئيسة برلمان تنزانيا إلى استضافة مصر للمكتب الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي عن المجموعتين العربية والأفريقية، مُعربة عن ثقتها التامة في أن استضافة مصر لهذا المكتب الإقليمي سيكون عاملاً مُهماً ونوعياً في تعزيز الجهود البرلمانية العربية والأفريقية والعمل البرلماني العربي - الأفريقي المُشترك