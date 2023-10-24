نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن بيان أئمة وواعظات وعلماء الوزارة دعما لرئيس الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة،جمعة، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن بيان أئمة وواعظات وعلماء الأوقاف دعما لرئيس الجمهورية.

وجاء في بيان الوزير:

ندعم بكل قوة وضمير ديني ووطني كل المواقف الوطنية المشرفة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمنين مواقفه وقرارته الشجاعة والحكيمة معًا وحفاظ سيادته على الأمن القومي المصري والسيادة المصرية، ورفضه القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين إلى سيناء، الأمر الذي سيتبعه حتمًا تهجير أهالي الضفة الغربية إلى الأردن وتصفية القضية الفلسطينية نهائيًّا، ورفض الرئيس أن تكون سيناء وطنًا بديلا لأحد، وعمله الدءوب على إحلال السلام العادل القائم على إعطاء الفلسطينيين كامل حقوقهم وأخصها إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ونفوض رئيس الجمهورية تفويضًا كاملا فيما يتخذه من قرارات في الحفاظ على أمننا القومي، مؤكدين أن نقف خلف الرئيس بكل قوة، وأننا مستعدون للتضحية في سبيل الحفاظ على وطننـا، وعلى كل ذرة رمـلٍ مـن أرض سـينـاء المبـاركـة بـدمـائنـا، وأننـا سـنكـون في مقدمة الصفوف متى طُلب إلينا ذلك.