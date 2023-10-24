نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق امتحانات شهر اكتوبر الأحد القادم بتعليم الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أن انطلاق امتحانات شهر أكتوبر لجميع المراحل الدراسية " ابتدائى – إعدادى – ثانوى "لطلاب مدارس تعليم الجيزة خلال الفترة من يوم الأحد 29 أكتوبر حتي يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.

حيث يقوم الطالب بتأدية ثلاثة اختبارات خلال الفصل الدراسي الواحد، تنقسم إلى اختباري شهر، والاختبار الثالث هو اختبار نهاية الفصل الدراسي، والذي يستهدف قياس نواتج التعلم في مناهج الفصل الدراسي كاملة.

وذلك بما فيها المناهج التي أدى فيها الطلاب الاختبارات الشهرية.

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