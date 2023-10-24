وزيرة الهجرة تستقبل الدكتور نبيل المراغي الخبير العالمي في مجال تحلية المياه

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - السفيرة سها جندي: العلم طريقنا لنحقق أعظم الإنجازات في الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان

الدكتور نبيل المراغي: نثمن جهود "الهجرة" في التواصل مع خبراء الوطن بالخارج.. وما يحدث في مصر طفرة حقيقية في كل المجالات

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور نبيل المراغي الخبير العالمي في مجال تحلية المياه، وذلك في إطار التواصل المستدام مع علمائنا وخبراؤنا في الخارج لتعظيم الاستفادة من خبراتهم في عملية التنمية على ارض مصر، وذلك بحضور الأستاذة سلمى صقر، معاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي.

من ناحيتها، أعربت السفيرة سها جندي عن تقديرها لجهود علماء وخبراء مصر بالخارج، مؤكدة أن العلم طريقنا لنحقق أعظم الإنجازات في الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان، والانطلاق في الخطط التي تضعها القيادة السياسية.

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 التى تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة للارتقاء بجودة حياة المصريين، موضحة أن ذلك كله يفرض علينا جميعا المضي قُدماً نحو إعداد استراتيجيات مُلائمة للنهوض بمخططات التنمية الشاملة وضمان تفعيلها على أرض الواقع، وتعزيز ودعم التعاون الاقتصادي القائم على قواعد العلم والبحث العلمي المتقدم، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بيننا، والعمل على إزالة العقبات والحواجز من أجل التكامل، والوصول إلى آليات جديدة ومتطورة لإحداث التكامل التنموي الشامل.

من جانبه، أعرب الدكتور نبيل المراغي عن بالغ امتنانه بلقاء وزيرة الهجرة، وتقديره لجهودها في رعاية الجاليات المصرية في الخارج، وكذلك التواصل الدائم مع العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، مشيدًا بما يحدث في مصر من طفرة حقيقية في كل المجالات، مؤكدًا فخره بما يحدث من تنمية في مختلف ربوعها، وأننا لو واصلنا بهذا المعدل لأصبحنا قادرين على المنافسة ضمن أقوى الاقتصادات العالمية الناشئة خلال سنوات.

وتابع المراغي أنه يعمل في مجال محطات تحلية المياه منذ أكثر من 40 عامًا، مضيفًا أن مصر تمتلك محطات لتحلية مياه البحر والصرف بأيد مصرية ١٠٠% وفقا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا الصدد، استعرض مقترح مشروع عكف على إعداده، يتمثل في إنشاء مؤسسة علمية دولية (بحثية وخدمية) متخصصة في مجالات المياه والزراعة والبيئة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في ظل استراتيجية طويلة الأجل باستخدام تقنية ZLD التي تساعد الدولة في توفير استهلاك المياه يصل إلى خمس الاستهلاك العادي، وتوفير في استهلاك الكهرباء بنسبة 80%، وتوفير في استهلاك الأسمدة الزراعية بنسبة 50% من الاستهلاك العادي للفدان الواحد، بما يسهم بشكل فعال وسريع في استصلاح الأراضي الزراعية.

وبدورها وفي ختام اللقاء، أبدت السيدة وزيرة الهجرة إعجابها بفكرة المشروع، وتم الاتفاق على التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية لعرض مقترح المشروع عليهم ودراسته، ثم اتخاذ اللازم بشأنه، موجهة خالص الشكر للدكتور نبيل المراغي على جهوده في سبيل خدمة هذا الوطن.