وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الوادي الجديد موقف المشروعات الجارية بالمحافظة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:33 مساءً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على أرض المحافظة وعلى رأسها سير العمل فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة والذى يتضمن كافة المقرات الفرعية للأجهزة والمصالح الحكومية الخدمية والمديريات؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات بصورة سهلة وحضارية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما تطرق الاجتماع لجهود المحافظة لتنفيذ مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار عدد من السلع الأساسية للمواطنين والتوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لتغطية كافة المدن والمراكز، مع تكثيف الرقابة من الأجهزة التنفيذية على الأسواق.

وحرص وزير التنمية المحلية على متابعة مستجدات تنفيذ مبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة والتي تسهم في خلق فرص عمل للمرأة وتشغيل للشباب والاستفادة من بعض الخبرات الأجنبية في هذا الشأن، كما تطرق إلى متابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تشهدها محافظة الوادى الجديد والتي تتضمن مشروعات خدمية تشمل مجمعات طبية ومدارس جديدة، وصرف صحي ووحدات إسعاف ومكاتب بريد والشباب والرياضة، وذلك فى 28 قرية و6 وحدات محلية بمركز الفرافرة .