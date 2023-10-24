وزارة التضامن تبدأ زيادة الدعم النقدى تكافل وكرامة الشهر المقبل والصرف بأثر رجعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:34 مساءً - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي حوالى "5" ملايين أسرة اعتبارا من الشهر المقبل وبأثر رجعى من شهر أكتوبر الجارى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بزيادة الدعم النقدى للاسر الأولى بالرعاية".

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى بتوجيهات القيادة السياسية، برنامج "تكافل وكرامة" بهدف تقديم المساعدات النقدية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن 65 سنة فأكثر أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فد وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بالفئات الأولى بالرعاية، وحرصه على تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية عن كاهل هذه الشريحة من المواطنين، ويأتي هذا ضمن القرارات الرئاسية الخاصة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإقرار زيادات خاصة بفئات العاملين بالدولة، وبأصحاب المعاشات، وبمستفيدي تكافل وكرامة، وبالصحفيين، بالإضافة إلى رفع نسبة حد الإعفاء الضريبي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذه الزيادة هى الثانية بنسبة 15%، وذلك بعد الزيادة الأولي بنسبة 25% والتى أقرها رئيس الجمهورية فى مارس الماضى لمستفيدى الدعم النقدي المشروط ليصل إجمالي نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالى.