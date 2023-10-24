ضياء رشوان : مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينية أبدا وموقفها ثابت

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:34 مساءً - قال الدكتور ضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، اننا سنتعرض اليوم كل التفاصيل المتعلقة بالمساعدات والتطورات في قطاع غزة، لافتا أن الموقف المصري يستمد من بيان الخارجية ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢ ، والتي حذرت فيه من استمرار العنف ، وتحذير مصر في ابريل ٢٠٢٣ مع فرنسا وعدد من الدول من استمرار القتال والاحداث في غزة، وشهر مايو ٢٠٢٣ ادانت مصر اقتحام الاحتلال للاقصى ، كل هذه المواقف عبرت عنها مصر موقفها تجاه الازمة في فلسطين قبل الازمة الحالية ولم تتخلى مصر عن القضية يوما.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمي ، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر في الكثير من الكلمات والخطابات عن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ، لافتا أن موقف مصر تجمعه عدد من النقاط المحددة ان مصر ترى ان القضية انه لابد ان تحل وفقا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وحل الدولتين بشكل سريعا بعد ٧٥ عاما على الاحتلال .

وتابع أن ما يحدث في عنف وعقاب جماعي في قطاع غزة يرجع الي سياسات متراكمة في القطاع ولم تتوقف هذه الممارسات الاسرائيلية منذ سنوات، فلابد من وقف الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل لأن كل هذه الأمور ستؤدي إلى عنف مستمر، لافتا أن مصر تدين أي استهداف للمدنيين من الجانبين.

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بمقر الهيئة بمدينة نصر، وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية والعربية.

ومن المقرر أن يوضح المؤتمر مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصرى من الأوضاع الراهنة الخطيرة فى قطاع غزة والمنطقة عموما، ضمن سعى مصر المستمر للتعامل مع القضايا.