عمرو موسى: يجب اتخاذ موقف عربى موحد لرفض تصفية الوجود الفلسطينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:34 مساءً - دعا عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إلى موقف عربى مجمع على رفض تصفية الوجود الفلسطيني، متسائلا: " لمصلحة مين؟ لا يمكن أن نساعد عليه.

أعلن عمرو موسى، في تصريحات لقناة الحرة الإخبارية الأمريكية، عن تأييده لأي خطوة من شأنها تخفيف التوتر القائم، مشدا على أهمية أن تكون هذه الخطوات من الجانبيين وليست من جانب واحد، قائلا: "هذه الخطوات لا يمكن أو يصح أن يطلب من جانب واحد فقط، يجب أن يقوم به الجانبين وبالتبادل.

وحول موقف مجلس الأمن من العدوان الإسرائيلي على غزة، قال موسى: "مجلس الامن لم يُّمكن من إقرار قرار إنساني، وسوف يكتب بأنها سقطة تاريخية للدول التي منعت صدور قرار إنساني من المجلس الأمن، منددا بقوله: ليه هما حيوانات؟!.. زى ما قال وزير الدفاع الإسرائيلي .. وتساءل: هل نقبل نحن هذا؟!.