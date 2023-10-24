عمرو موسى: قمة "القاهرة للسلام" بداية موفقة لإنهاء العدوان الإسرائيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:34 مساءً - أشاد عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية بانعقاد قمة القاهرة للسلام، مؤكدا أن القمة بداية موفقة لإنهاء الحرب، وحل القضية الفلسطينية ورفض العدوان الإسرائيلي.

قال الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في تصريحات لقناة الحرة الإخبارية الأمريكية، أنه لا بد وأن يتعاون الجميع من أجل حل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة، مؤكدا أن العالم لا يؤيد إسرائيل ولا يعطيها كارت أبيض تفعل فيه ما تشاء، لأنه يشاهد نتائج الاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد موسى الكيل بمكيالين حول العدوان الإسرائيلي قائلا: "رد الفعل وكأنه أساس المشكلة .. لا يمكن ذلك ..هناك سوء إدارة من قبل الاحتلال مع استمراره العمل على الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتدمير القرى والتهجير القسرى لسكان الأراضي المحتلة، هذا كله تسبب في مشكلة كبيرة وأدت إلى ردة الفعل.

وردًا على سؤال حول توقعاته لاجتياح برى إسرائيل محتمل، قال موسى: هناك جهود كبيرة تبذل، الأمريكان نصحوا إسرائيل بعدم تنفيذ هذه الخطة.. وارتأى بعض المحللين العسكريين الإسرائيليين أن العملية لن تكون مجانية أو سهلة، وقد يؤدى إلى توسيع الصراع، والأفضل أن تتعقل الحكومة الإسرائيلية وتعيد النظر في سياستها إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بدلا من توسيع الصراع والاجتياح لأنه سيكون هناك مقاومة".