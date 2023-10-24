ضياء رشوان: مساعي إسرائيل لتهجير الشعب الفلسطيني إلى غزة خط أحمر وحذرت مصر منه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:34 مساءً - قال الدكتور ضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ، لم يسلم مكان واحد في قطاع غزة من القصف الاسرائيلي، انتهاكات ضد المساجد والكنائس والمدارس والقطاعات الحيوية كلها تحت سياسة العقاب الجماعي التي اعلنت عن رفضها مصر بشكل قاطع.

واضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمي ، ان استمرار الانتهاكات في غزة يؤدي الي فقدان الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الشرعية، وهو ما عبر عنه مؤتمر القاهرة والسلام.

وتابع أن مصر أكدت على أن حدود الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن سعي اسرائيل الي تهجير اهالي غزة الي سيناء أمر مرفوض، وأيضا حذرت مصر من تردي الأوضاع الانسانية مع قطع الخدمات الاساسية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وذلك استمرارا لسياسة العقاب الجماعي.

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي العالمي لرئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بمقر الهيئة بمدينة نصر، وحضر المؤتمر عدد كبير من ممثلى الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية والعربية.