شهداء ومصابين فى قصف لطيران الاحتلال على سوق تجارى فى غزة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:34 مساءً - تداول نشطاء فلسطينيين مقطع فيديو يوثق قصف الاحتلال الإسرائيلي لأحد الأسواق التجارية في القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الذي جرى استهدافهم بالطيران الحربي الإسرائيلي.

ونشر مكتب الإعلام الحكومى فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق استخدام الاحتلال لأسلحة وذخائر محرمة دولياً ضد المدنيين في قطاع غزة.

ونشر صحفيون فلسطينيون، مقاطع مصورة تبرز جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، حيث تقصف إسرائيل منازل المدنيين وترتكب إبادة جماعية حقيقية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ويبرز مقطع الفيديو حالة الفزع والرعب التي سيطرت على طفل تم انتشاله من تحت الأنقاض، وذلك عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمنزله في الغارات المكثفة التي تستهدف منازل المدنيين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5791 شهيدا منهم 2360 طفلا و1292 سيدة و295 مسنا، إضافة إلى إصابة 16297 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح القدرة، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 644 مجزرة راح ضحيتها 4292 شهيدا، ولازال العدد الأكبر منهم تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات الساعات الماضية أوقع 305 طفلا و173 نساء و 78 مسنا، لافتا إلى أن 70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين وتلقينا 1550 بلاغا عن مفقودين لازالوا تحت الأنقاض منهم 870 طفل، موضحا ان الانتهاكات الإسرائيلية ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 65 من الطاقم الطبي وتدمير 25 سيارة اسعاف وخرجها عن الخدمة.

وأكد خروج 12 مستشفى و32 مركزا صحيا عن الخدمة ونخشى من خروج المزيد خلال الساعات القادمة بسبب الاستهداف ونفاد الوقود، معلنا الانهيار التام للمستشفيات في قطاع غزة.