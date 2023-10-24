ضياء رشوان: استمرار القتال والحرب سيحول قطاع غزة لمقبرة جماعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 04:34 مساءً - قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك مليون طفل مهددون بالقتل في قطاع غزة، لافتا إلي أن استمرار القتال والحرب سيحول قطاع غزة إلي مقبرة جماعية، لذا فإن مصر موقفها واضح بوقف سريع لإطلاق النيران ووقف العدوان على القطاع من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى العالمى، أن مصر تكثف مشاوراتها لإطلاق سراح الأسرى، مؤكدا أنها لا تزال تؤكد على أن الحل في الحوار ووقف إطلاق النيران بشكل سريع.

وتابع أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية، عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بكلمات حاسمة عن الذى تتعرض له غزة خلال 75 عاما مضت ولم تتخلّ عنها مصر.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى وصفها أنها قضية القضايا، وظن البعض أن القضية قد انتهت لكن هذا غير صحيح.