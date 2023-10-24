اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية-الأفريقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - في إطار اجتماعاتها الدورية بوزارة الخارجية لتنسيق الجهود الوطنية نحو تعزيز وتطوير التعاون مع الدول الأفريقية، عقدت اللجنة الدائمة لمُتابعة العلاقات المصرية الأفريقية اجتماعاً صباح اليوم 24 أكتوبر الجاري، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وبمُشاركة كبار المسئولين من الوزارات المعنية وجمعية المُصدّرين المصريين.

استعرض الاجتماع التقارير الواردة من السفارات المصرية في الدول الأفريقية بشأن تطور حركة التبادُل التجاري وتواجُد الشركات المصرية بها، والاستعدادات الجارية لاستضافة مصر المعرض الأفريقي للتجارة البينية 2023 خلال الفترة من 9-15 نوفمبر 2023 تحت رعاية البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة الافريقية.

كما تناول الاجتماع النجاح الذي تحقق في تصدير الدواء المصري لبعض من الدول الأفريقية وكيفية البناء عليه والتوسُع فيه خلال المرحلة القادمة، وكذلك تجارب عدد من الدول في اجراء مبادلات تجارية من خلال صفقات متكافئة أو الاعتماد على العملات المحلية في تمويلها.