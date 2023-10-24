الهيئة العامة للاستعلامات تكشف حجم المساعدات الواردة لغزة من معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:36 مساءً - قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصر لم ولن تدخر جهدا لضمان فتح منفذ رفح البرى لإدخال كل المساعدات الإنسانية والغذائية لقطاع غزة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي العالمي، أن ما دخل إلى قطاع غزة حتي الأمس، بإجمالي ما دخل القطاع تقدر بـ 457 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، و251 طن مواد غذائية، و87 طنا من المياه.

وتابع رئيس الهيئة العامة للإستعلامات، الدكتور ضياء رشوان، أنه تم دخول 54 شاحنة ومن المفترض دخول 20 شاحنة أخرى اليوم، لافتا إلى أنه وصل إلى مصر 39 طائرة كمساعدات من الدول الشقيقة، كانت آخر طائرة منها وصلت منذ وقت قصير من كينيا، بالإضافة إلى أن الأغلبية الساحقة من تلك المساعدات تأتي من داخل مصر.

وعقد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية، لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عموما.

ويأتي ذلك ضمن سعي مصر المستمر للتعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد، من خلال التوصل لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية.