أخبار مصرية

المرشح الرئاسى حازم عمر يستقبل سفير الاتحاد الأوروبى لمناقشة قضايا بالمنطقة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:36 مساءً - استقبل ظهر اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسى حازم عمر السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوربي لدي جمهورية مصر العربية بمقر الحملة المركزية. 

 

تناول اللقاء الأوضاع الراهنة في المنطقة وسبل التهدئة والحد من اتساع دائرة التصعيد لتجنب زعزعة استقرار المنطقة، كما تناول اللقاء الملامح الرئيسية لبرنامج المرشح الرئاسي ورؤيته حول تعظيم المصالح المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى. 

 

حضر اللقاء الدكتور زاهر الشقنقيرى المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الشعب الجمهوري، وحنين شاهين عضو الحملة المركزية.

 

المرشح الرئاسي حازم عمر يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ل (2)المرشح الرئاسي حازم عمر يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة

المرشح الرئاسي حازم عمر يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ل (1)

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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