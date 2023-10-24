أخبار مصرية

ضياء رشوان: قمة القاهرة للسلام تعكس دور مصر فى حل القضية الفلسطينية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 05:36 مساءً - قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن هناك حرص تام على تنظيم عمل الإعلام الأجنبي، ومصر تدعو لإطلاق سراح جميع الأسرى، وتدين استهداف المدنيين من الجانبين.

 

 

وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال مؤتمر صحفى دولى، أن قمة القاهرة للسلام الدولى جاءت فى وقت حرج، وهذا الوقت الحرج لم يمنع أن يشارك فيها عدد من الدول والمنظمات الدولية.

 

 

وأوضح، أن الحضور فى قمة القاهرة يعكس أن هناك مشكلة حقيقية، وكان لابد من تحرك القاهرة للفت النظر إلى القضية.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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